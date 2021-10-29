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США закликали союзників зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сполучені Штати закликають західних союзників зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря, передає кореспондент УНН.

США закликали союзників зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї

Цитата

“Я хотіла би, щоб усі союзники зняли свої обмеження на оборонну летальну допомогу. На даний момент, як ви знаєте, США надали Javelin, а також Україна та Грузія придбали Javelin. Це приклад оборонної летальної спроможності, яку надали США. І ми все ще маємо низку союзників, у яких є на це обмеження”, — сказала Купер.

Деталі

Зі слів помічниці міністра, деякі союзникик мають обмеження з точки зору їхніх програм безпекової допомоги, однак деякі також мають це обмеження “з точки зору власної безпеки”.

“Я вважаю, що Україна повинна мати змогу отримати можливості, необхідні для захисту, тому я хотіла би, щоб це обмеження було знято”, — зазначила вона.

Додамо

Раніше цьогоріч Німеччина відмовилась надати Україні озброєння і допомогти прискорити вступ до НАТО.

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