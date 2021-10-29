США закликали союзників зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сполучені Штати закликають західних союзників зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря, передає кореспондент УНН.
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“Я хотіла би, щоб усі союзники зняли свої обмеження на оборонну летальну допомогу. На даний момент, як ви знаєте, США надали Javelin, а також Україна та Грузія придбали Javelin. Це приклад оборонної летальної спроможності, яку надали США. І ми все ще маємо низку союзників, у яких є на це обмеження”, — сказала Купер.
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Зі слів помічниці міністра, деякі союзникик мають обмеження з точки зору їхніх програм безпекової допомоги, однак деякі також мають це обмеження “з точки зору власної безпеки”.
“Я вважаю, що Україна повинна мати змогу отримати можливості, необхідні для захисту, тому я хотіла би, щоб це обмеження було знято”, — зазначила вона.
Додамо
Раніше цьогоріч Німеччина відмовилась надати Україні озброєння і допомогти прискорити вступ до НАТО.