Посол України в ФРН: Києву слід покладатися лише на свої сили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітняі. УНН. Києву не слід сподіватися на зміну політики ФРН стосовно України після осінніх виборів в бундестаг, заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник у Twitter, передає УНН.
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Коментуючи інтерв’ю кандидата на пост канцлера від “зелених” Анналени Бербок німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, він написав в Twitter в суботу, 24 квітня: “На жаль, маємо відмову як у наданні Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує”.
“Тому пора відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися тільки на власні сили”, — додав дипломат.
Контекст
В інтерв’ю, опублікованому раніше в той же день, Анналени Бербок вказала на перспективи членства України в ЄС і НАТО, але підкреслила, що пріоритет перед цим має “стабільність безпосередньо зараз”. “До того кроки щодо членства в НАТО так чи інакше нереалістичні”, — вказала кандидат у канцлери ФРН.
У той же час, в світлі напруженості між Україною і Росією, вона висловилася за посилення тиску на Москву. За її словами, Німеччина повинна позбавити будівництво газопроводу “Північний потік — 2” політичної підтримки.
Нагадаємо
Раніше український посол в Берліні Андрій Мельник неодноразово закликав Захід і Німеччину підтримати вступ України в НАТО і розширити військову допомогу Києву.