Посол України в ФРН: Києву слід покладатися лише на свої сили

Цитата

Коментуючи інтерв’ю кандидата на пост канцлера від “зелених” Анналени Бербок німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, він написав в Twitter в суботу, 24 квітня: “На жаль, маємо відмову як у наданні Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує”.

“Тому пора відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися тільки на власні сили”, — додав дипломат.

Контекст

В інтерв’ю, опублікованому раніше в той же день, Анналени Бербок вказала на перспективи членства України в ЄС і НАТО, але підкреслила, що пріоритет перед цим має “стабільність безпосередньо зараз”. “До того кроки щодо членства в НАТО так чи інакше нереалістичні”, — вказала кандидат у канцлери ФРН.

У той же час, в світлі напруженості між Україною і Росією, вона висловилася за посилення тиску на Москву. За її словами, Німеччина повинна позбавити будівництво газопроводу “Північний потік — 2” політичної підтримки.

Нагадаємо

Раніше український посол в Берліні Андрій Мельник неодноразово закликав Захід і Німеччину підтримати вступ України в НАТО і розширити військову допомогу Києву.