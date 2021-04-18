Посол назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом

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“Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти провідну роль, щоб Україна стала членом НАТО”, — повідомив він.

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Мельник додав, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, “без усіляких “якщо” і “але”. На думку дипломата, тільки це зможе остудити “гарячі голови в Кремлі” і запобігти новій великомасштабну війну в Європі.

Раніше Мельник вже говорив про моральний борг Німеччини перед Україною за злочини нацистів. Тоді посол заявив, що Берлін повинен допомогти Києву повернути Крим, так як за останнє сторіччя Німеччина окупувала півострів двічі.

Нагадаємо

Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.