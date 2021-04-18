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Посол назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Німеччині лежить відповідальність за злочини нацистського режиму проти українського народу, тому ФРН повинна домогтися включення України в НАТО. Про це заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник, передає Welt am Sonntag, інформує УНН.

Цитата

“Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти провідну роль, щоб Україна стала членом НАТО”, — повідомив він.

Деталі

Мельник додав, що включити Україну до Північноатлантичного альянсу треба якомога швидше, “без усіляких “якщо” і “але”. На думку дипломата, тільки це зможе остудити “гарячі голови в Кремлі” і запобігти новій великомасштабну війну в Європі.

Раніше Мельник вже говорив про моральний борг Німеччини перед Україною за злочини нацистів. Тоді посол заявив, що Берлін повинен допомогти Києву повернути Крим, так як за останнє сторіччя Німеччина окупувала півострів двічі.

Нагадаємо

Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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