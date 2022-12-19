США грозят Минску новыми санкциями, если он поможет Москве в войне с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вашингтон и дальше будет следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной. Если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.
Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет УНН.
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“Если мы увидим это (попытки Беларуси помочь России — ред.), увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер”, — сказал Прайс.
Детали
Прайс также прокомментировал заявление российского президента, которое он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с александром лукашенко, — о том, что Россия не собирается “поглощать” какое-либо государство, в частности Беларусь.
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Представитель Госдепа назвал “верхом иронии” тот факт, что эта фраза прозвучала из уст “руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильно поглотить другого своего мирного соседа”.
Добавим
Вчера, 19 декабря, российский президент владимир путин посетил одного из своих "поддерживателей" режима и войны против Украины александра лукашенко.
На совместной пресс-конференции с лидером России самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя и своего коллегу “агрессорами и самыми токсичными людьми на планете”.