США загрожують Мінську новими санкціями, якщо він допоможе Москві у війні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вашингтон і надалі стежитиме за тим, чи захоче Білорусь надати додаткову допомогу Москві у її війні з Україною. Якщо це станеться, проти Мінська можуть бути введені нові санкції.
Про це заявив на брифінгу голова пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс, пише УНН.
Цитата
“Якщо ми побачимо це (спроби Білорусі допомогти Росії — ред.), побачимо потенціал для цього, то дамо пропорційну відповідь шляхом введення додаткових заходів”, — сказав Прайс.
Деталі
Прайс також прокоментував заяву російського президента, яку він зробив на пресконференції за підсумками переговорів з олександром лукашенком, — про те, що Росія не збирається “поглинати” якусь державу, зокрема Білорусь.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін заперечує плани Росії когось “поглинути”
Представник Держдепу назвав “верхом іронії” той факт, що ця фраза пролунала з вуст “керівника країни, який прямо зараз намагається насильно поглинути іншого свого мирного сусіда”.
Додамо
Учора, 19 грудня, російський президент володимир путін відвідав одного зі своїх "підтримувачів" режиму та війни проти України олександра лукашенка.
На спільній пресконференції з лідером росії самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко назвав себе і свого колегу “агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті”.