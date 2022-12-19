"Це недоцільно": путін заперечує плани росії когось "поглинути"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російський президент володимир путін, за підсумками переговорів з білоруським колегою олександром лукашенком, заявив, що у “росії немає планів когось поглинути”. Про це УНН пише з посиланням на пресконференцію двох президентів.
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"росія не має зацікавленості будь-кого "поглинати", в цьому просто немає доцільності", - заявив диктатор.
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Глава кремля заявив, що “поширення таких чуток є спробою недоброзичливців загальмувати процес інтеграції, щоб не отримати конкурентів".
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На спільній пресконференції з лідером росії самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, назвав себе і свого колегу “агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті”.