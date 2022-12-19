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“Это нецелесообразно”: путин отрицает планы россии кого-то “поглощать”

“Это нецелесообразно”: путин отрицает планы россии кого-то “поглощать”

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российский президент владимир путин, по итогам переговоров с белорусским коллегой александром лукашенко, заявил, что у “россии нет планов кого-то поглощать”. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-конференцию двух президентов.

Цитата

"У россии нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - заявил диктатор.

Детали

Глава кремля заявил, что “распространение таких слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов".

Добавим

На совместной пресс-конференции с лидером рф владимиром путиным самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, назвал себя и своего коллегу “агрессорами и самыми токсичными людьми на планете”.

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