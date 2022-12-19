“Это нецелесообразно”: путин отрицает планы россии кого-то “поглощать”

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"У россии нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - заявил диктатор.

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Глава кремля заявил, что “распространение таких слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов".

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На совместной пресс-конференции с лидером рф владимиром путиным самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, назвал себя и своего коллегу “агрессорами и самыми токсичными людьми на планете”.