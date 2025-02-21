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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США еще не определились относительно поддержки в ООН резолюции с осуждением вторжения рф в Украину

США еще не определились относительно поддержки в ООН резолюции с осуждением вторжения рф в Украину

Киев  •  УНН

 • 2773 просмотра

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США не определились по поддержке резолюции ООН к третьей годовщине вторжения рф в Украину.

Вашингтон еще не принял решение о том, поддержать ли в ООН резолюцию по Украине к третьей годовщине полномасштабного вторжения России. Об этом в комментарии Голосу Америки 20 февраля заявил политический координатор постоянной миссии США в ООН Джон Келли, пишет УНН.

Мы не приняли решение по этому поводу. Вашингтон еще решает. Поэтому, надеюсь, мы вскоре примем решение

- ответил Келли на вопрос, станут ли США соавторами резолюции.

На вопрос, будут ли США голосовать в поддержку этой резолюции, Келли сказал: «Нам нужно будет посмотреть, какие инструкции мы получим из Вашингтона. Поэтому, надеюсь, они скоро придут».

Агентство Reuters сообщило ранее в четверг, что Соединенные Штаты отказываются быть соавторами проекта резолюции ООН к третьей годовщине войны. Резолюция поддерживает территориальную целостность Украины и снова требует от России вывести свои войска, сообщили новостному агентству три дипломатических источника.

Проект документа, с которым ознакомился Reuters, «призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному разрешению войны против Украины ... в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

Резолюция также «напоминает о необходимости полного выполнения соответствующих резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины», в частности, речь идет о требованиях к РФ немедленно, «полностью и безусловно» вывести все свои военные силы с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ».

«В предыдущие годы Соединенные Штаты постоянно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине», - напомнил собеседник Reuters.

Дипломатические источники сообщили агентству, что авторами резолюции являются более 50 стран, однако «пока ситуация такова, что они (США) не подпишут его». При этом продолжаются попытки получить поддержку в других странах, включая Глобальный Юг.

Как сообщается, резолюция к третьей годовщине вторжения рф в Украину должна быть вынесена на голосование Генассамблеи ООН в понедельник, 24 февраля. Резолюции Генассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд стран на российскую войну.

В ООН страны могут принять решение о том, быть ли соавторами резолюции, до момента голосования. 

Также другие источники сообщили Reuters, что Вашингтон возразил против фразы с осуждением российской агрессии в заявлении, которое страны «Группы семи» планировали обнародовать на следующей неделе.

G7 планирует провести телефонный разговор в понедельник, сообщили Reuters три источника, но пока что США возражают против формулировки «российской агрессии». В заявлении, обнародованном на прошлой неделе министрами иностранных дел G7, не упоминалось о российской агрессии, но упоминалось о «сокрушительной войне России в Украине».

США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении россии в новом коммюнике G720.02.25, 15:53 • 25685 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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