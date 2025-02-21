США ще не визначилися щодо підтримки в ООН резолюції із засудженням вторгнення рф до України

Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення росії. Про це у коментарі Голосу Америки 20 лютого заявив політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі, пише УНН.

Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення – відповів Келлі на запитання, чи США стануть співавторами резолюції.

На запитання, чи США голосуватимуть на підтримку цієї резолюції, Келлі сказав: "Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть".

Агенція Reuters повідомила раніше у четвер, що Сполучені Штати відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни. Резолюція підтримує територіальну цілісність України та знову вимагає від росії вивести свої війська, повідомили новинній агенції три дипломатичних джерела.

Проєкт документа, з яким ознайомився Reuters, "закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України ... відповідно до Статуту ООН і міжнародного права".

Резолюція також "нагадує про необхідність повного виконання відповідних резолюцій, ухвалених у відповідь на агресію проти України", зокрема, ідеться про вимоги до рф негайно, "повністю та безумовно" вивести всі свої військові сили з території України "в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"У попередні роки Сполучені Штати постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - нагадав співрозмовник Reuters.

Дипломатичні джерела повідомили агенції, що авторами резолюції є понад 50 країн, натомість "поки що ситуація така, що вони (США) не підпишуть його". При цьому тривають спроби отримати підтримку в інших країнах, включаючи Глобальний Південь.

Як повідомляється, резолюція до третіх роковин вторгнення рф до України має бути винесена на голосування Генасамблеї ООН у понеділок, 24 лютого. Резолюції Генасамблеї не є обов’язковими, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд країн на російську війну.

В ООН країни можуть ухвалити рішення про те, чи бути співавторами резолюції, до моменту голосування.

Також інші джерела повідомили Reuters, що Вашингтон заперечив проти фрази із засудженням російської агресії в заяві, яку країни "Групи семи" планували оприлюднити наступного тижня.

G7 планує провести телефонну розмову в понеділок, повідомили Reuters три джерела, але поки що США заперечують проти формулювання "російської агресії". У заяві, оприлюдненій минулого тижня міністрами закордонних справ G7, не згадувалося про російську агресію, але згадувалося про "нищівну війну Росії в Україні".

США виступають проти використання формулювання "агресор" щодо росії у новому комюніке G7