США считают, что Украине на данный момент не нужны ракеты ATACMS для текущих целей

Детали

Представитель оборонного ведомства напомнил, что США уже предоставили Украине 16 HIMARS, а другие союзники передали похожие установки. Также Америка передала ракеты GMLRS для HIMARS дальностью до 80 км. По словам представителя Каля, украинцы с помощью данного оружия показали "невероятный эффект на поле боя".

Цитата

"По нашей оценке, наиболее подходящим боеприпасом для текущего боя являются GMLRS. Мы поставили в приоритет предоставление Украине GMLRS, в которых она нуждается, не только для удержания на востоке, но и для создания импульса в других частях страны”, – отметил Колин Каль.

По оценке Пентагона, в настоящее время украинской армии не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою.

“Вы знаете, мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент мы должны сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", – заявил Каль.

Он также отметил, что США консультировались с украинцами относительно их целей.

"Подавляющее большинство этих целей можно было измерить с помощью HIMARS с использованием GMLRS, в отличие от ATACMS с гораздо большим радиусом действия. И поэтому мы уделяем особое внимание предоставлению им GMLRS. Украинцы использовали их для точечных ударов по объектам управления, логистическим узлам и другим объектам обеспечения, и это, как мы полагаем, привело к срыву продвижения россии на востоке Украины. Наша оценка заключается в том, что GMLRS – это самое важное, на чем нужно продолжать акцентировать внимание, и их постоянный поток направляется в Украину", – констатировал он.

Добавим

Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи в области безопасности Украине на почти три миллиарда долларов.

Примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе, заявил американский лидер.