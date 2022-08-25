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США вважають, що Україні на даний момент не потрібні ракети ATACMS для поточних цілей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Пентагон вважає, що Україні на даній фазі війни з росією не потрібні ракети ATACMS дальністю до 300 км для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, пише УНН з посиланням на пресслужбу Пентагону.

США вважають, що Україні на даний момент не потрібні ракети ATACMS для поточних цілей

Деталі

Представник оборонного відомства нагадав, що США вже надали Україні 16 HIMARS, інші союзники передали схожі установки. Також Америка передала ракети GMLRS для HIMARS дальністю до 80 км. За словами представника Каля, українці за допомогою цієї зброї показали "неймовірний ефект на полі бою".

Цитата

"За нашою оцінкою, найбільш підходящим боєприпасом для поточного бою є GMLRS. Ми поставили в пріоритет надання Україні GMLRS, яких вона потребує, не тільки для утримання на сході, але й для створення імпульсу в інших частинах країни", – відзначив Колін Каль.

За оцінкою Пентагону, в даний час українська армія не потребує ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточного бою.

“Ви знаєте, ми, очевидно, продовжимо розмови з українцями про їхні потреби, але ми вважаємо, що на даний момент ми маємо зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS", – заявив Каль.

Він також зазначив, що США консультувалися з українцями щодо їхньої мети.

"Переважну більшість цих цілей можна було виміряти за допомогою HIMARS з використанням GMLRS, на відміну від ATACMS з набагато більшим радіусом дії. І тому ми приділяємо особливу увагу наданню їм GMLRS та інших об'єктів забезпечення, і це, як ми вважаємо, призвело до зриву просування росії на сході України. Наша оцінка полягає в тому, що GMLRS – це найважливіше, на чому потрібно продовжувати акцентувати увагу, та їх постійний потік прямує до України", – констатував він.

Додамо

Президент США Джо Байден оголосив про пакет допомоги в галузі безпеки Україні на майже три мільярди доларів.
Приблизно 2,98 мільярда доларів США у вигляді зброї та спорядження, які будуть надані у рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі, заявив американський лідер.

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