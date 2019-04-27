США считают, что решение ВТО по России и Украине имеет серьезные недостатки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соединенные Штаты считают, что решение группы экспертов Всемирной торговой организации (ВТО), которое признает правомерными ограничения Россией транзита украинской продукции и вступило в силу 26 апреля, содержит серьезные недостатки. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительственных кругах, передает УНН.
Орган по разрешению споров ВТО 26 апреля утвердил доклад группы экспертов по спору "Россия - меры по транзиту товаров", инициированного Украиной в 2016 году, признав правомерным ограничения Россией транзита украинской продукции. В транзитном споре меры были приняты из соображений необходимости защиты национальной безопасности при наличии чрезвычайной ситуации в международных отношениях.
Решение группы экспертов, по мнению источника, было "преждевременным и не соответствовало стандартам международного права". "Данное решение является неубедительным и проблематичным в силу объективных причин", - добавил он.
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Соединенные Штаты, отмечает Reuters, обратили внимание на вступление в силу данного решения ВТО в связи с тем, что это первое постановление организации, связанная с вопросом национальной безопасности, которая лежит в основе введения США пошлины на импорт стали и алюминия.
В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. В ряде других стран, в том числе в Индии, также негативно восприняли действия Вашингтона.
Ранее УНН сообщал, что в МЭРТ прокомментировали решение ВТО по транзитных ограничений РФ.