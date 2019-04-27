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США вважають, що рішення СОТ щодо Росії й України має серйозні недоліки

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сполучені Штати вважають, що рішення групи експертів Світової організації торгівлі (СОТ), що визнає правомірним обмеження Росією транзиту української продукції і вступило в силу 26 квітня, містить серйозні недоліки. Про це в п'ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в урядових колах, передає УНН.

Орган з вирішення спорів СОТ 26 квітня затвердив доповідь групи експертів щодо спору “Росія — заходи щодо транзиту товарів”, ініційованого Україною у 2016 році, визнавши правомірним обмеження Росією транзиту української продукції. В транзитній суперечці заходи були прийняті з міркувань необхідності захисту національної безпеки при наявності надзвичайної ситуації у міжнародних відносинах.

Рішення групи експертів, на думку джерела, було “передчасним і не відповідало стандартам міжнародного права”. “Дане рішення є непереконливим і проблематичним через об’єктивні причини”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія подала позов до СОТ через санкції України

Сполучені Штати, зазначає Reuters, звернули увагу на вступ в силу даного рішення СОТ у зв’язку з тим, що це перша постанова організації, пов’язана з питанням національної безпеки, яка лежить в основі введення США мита на імпорт сталі та алюмінію.

У березні 2018 року США ввели мита на імпорт сталі та алюмінію — 25% і 10% відповідно. Мита поширюються на всі країни, які постачають продукцію в США. У відповідь країни ЄС домовилися встановити 25-відсоткові імпортні мита на деякі американські товари загальним обсягом 2,8 млрд євро. У ряді інших країн, в тому числі в Індії, також негативно сприйняли дії Вашингтона.

Раніше УНН повідомляв, що у МЕРТ прокоментували рішення СОТ щодо транзитних обмежень РФ.

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