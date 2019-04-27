США вважають, що рішення СОТ щодо Росії й України має серйозні недоліки

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сполучені Штати вважають, що рішення групи експертів Світової організації торгівлі (СОТ), що визнає правомірним обмеження Росією транзиту української продукції і вступило в силу 26 квітня, містить серйозні недоліки. Про це в п'ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в урядових колах, передає УНН.