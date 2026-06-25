США впервые зафиксировали, что они больше не являются нейтральными посредниками, а поддерживают Украину - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США впервые зафиксировали в тексте G7 поддержку территориальной целостности Украины, военную и энергетическую помощь, а также санкции против России.
США впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга, передает УНН.
Детали
Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты были на нашей стороне в важных вопросах. G7 позволила в Эвиане достичь важного сближения позиций наших партнеров. С одной стороны на уровне Украины, Соединенные Штаты впервые зафиксировали в тексте, что они больше не являются нейтральными посредниками, а поддерживают вместе с нами территориальную целостность Украины, военную и энергетическую поддержку, а также санкции против России
Напомним
Россия хочет понять, действительно ли президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно войны в Украине после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите G7 в этом месяце, что такие изменения произошли.