США приветствуют преданность Украины антикоррупционным усилиям, - Салливан
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во время встреч с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институтов в Вашингтоне советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан приветствовал преданность Украины антикоррупционным усилиям. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Белого дома, пишет УНН.
Цитата
“Приверженность Украины борьбе с коррупцией является ключевой для ее будущего и реализации ее европейских стремлений. Соединенные Штаты приветствуют преданность Украины антикоррупционным усилиям даже на фоне жестокого полномасштабного вторжения россии”, – отметил Салливан.
Джейк Салливан также отметил наличие независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных учреждений, которые должны "расследовать, преследовать и выносить судебные решения по делам о коррупции независимо от того, куда они ведут".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предложит Раде приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения