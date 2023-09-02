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США приветствуют преданность Украины антикоррупционным усилиям, - Салливан

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во время встреч с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институтов в Вашингтоне советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан приветствовал преданность Украины антикоррупционным усилиям. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Белого дома, пишет УНН

Цитата

“Приверженность Украины борьбе с коррупцией является ключевой для ее будущего и реализации ее европейских стремлений. Соединенные Штаты приветствуют преданность Украины антикоррупционным усилиям даже на фоне жестокого полномасштабного вторжения россии”, – отметил Салливан.

Джейк Салливан также отметил наличие независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных учреждений, которые должны "расследовать, преследовать и выносить судебные решения по делам о коррупции независимо от того, куда они ведут".

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