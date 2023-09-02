США вітають відданість України антикорупційним зусиллям, - Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Під час зустрічей з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій у Вашингтоні радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван привітав відданість України антикорупційним зусиллям. Про це йдеться в публікації на офіційному сайті Білого дому, пише УНН.
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“Відданість України боротьбі з корупцією є ключовою для її майбутнього та реалізації її європейських прагнень. Сполучені Штати вітають відданість України антикорупційним зусиллям навіть на тлі жорстокого повномасштабного вторгнення росії”, – зазначив Салліван.
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Джейк Салліван також наголосив на наявності незалежних, неупереджених правоохоронних і судових установ, які мають "розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть".
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