США вітають відданість України антикорупційним зусиллям, - Салліван

Цитата

“Відданість України боротьбі з корупцією є ключовою для її майбутнього та реалізації її європейських прагнень. Сполучені Штати вітають відданість України антикорупційним зусиллям навіть на тлі жорстокого повномасштабного вторгнення росії”, – зазначив Салліван.



Деталі

Джейк Салліван також наголосив на наявності незалежних, неупереджених правоохоронних і судових установ, які мають "розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський запропонує Раді прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану