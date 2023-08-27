Зеленський запропонує Раді прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану

Цитата

“Я поставив задачу законодавству і законодавцю України буде запропоноване мої пропозиції щодо прирівняння корупцію до державної зради на військовий час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але, думаю, на військовий час — це допоможе”, — сказав Зеленський.

За його словами, ​​ саме системними рішеннями можна побороти корупцію.

“Нещадно карати, саджати повинен суд, інакше ми не будемо ні в ЄС, ні в НАТО , ніякої перемоги України не буде. Перемога одна, пріоритет в перемозі — наша земля, але другою частиною буде перемога внутрішня над корупцією”, — зазначив президент.

За його словами, парламент отримає проєкт закону протягом тижня. Деталі законопроєкту поки невідомі.

“Я думаю що парламент отримає найближчий тиждень і далі все на боці парламенту вже”, — повідомив Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Митниця, оборонна й судова системи: в НАБУ розповіли, де зросла корупція в Україні