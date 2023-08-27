Зеленский предложит Раде приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения

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“Я поставил задачу законодательству и законодателю Украины будет предложено мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время — это поможет”, — сказал Зеленский.

По его словам, именно системными решениями можно побороть коррупцию.

“Нещадно наказывать, сажать должен суд, иначе мы не будем ни в ЕС, ни в НАТО, никакой победы Украины не будет. Победа одна, приоритет в победе — наша земля, но второй частью будет победа внутренняя над коррупцией”, — отметил президент.

По его словам, парламент получит проект закона в течение недели. Детали законопроекта пока неизвестны.

“Я думаю что парламент получит в ближайшую неделю и дальше все на стороне парламента уже”, — сообщил Зеленский.

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