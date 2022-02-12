США решили вывести из Украины около 150 военных инструкторов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Около 150 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине для обучения украинских сил, покидают страну на фоне роста угрозы российского вторжения, сообщает в субботу Reuters со ссылкой на заявление Пентагона, пишет УНН.
Детали
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что решение, о котором изначально сообщило агентство Reuters, было принято из-за большой осторожности и было основано на решении Госдепартамента отозвать некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.
"Это перемещение не означает изменения в нашей решимости поддерживать Вооруженные силы Украины, но обеспечит гибкость в обеспечении союзников и сдерживании агрессии", - говорится в письменном заявлении Кирби.
По его словам, инструкторы будут перемещены в Европу, но не ясно, куда именно.
Также не сразу было понятно, что произойдет с небольшим количеством сил специальных операций США в стране, по словам официального представителя США, который говорил на условиях анонимности.
Дополнение
Агентство Reuters сообщило в пятницу, что Пентагон направит в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих, на фоне того, как Россия проводит военные учения в Беларуси и в Черном море после наращивания своих сил вблизи Украины.
Вашингтон заявил в пятницу, что российское вторжение может произойти в любое время.
Москва неоднократно отрицала версию Вашингтона о событиях.
Тем временем в министерстве обороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, а также наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", отмечают российские СМИ.