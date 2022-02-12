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США решили вывести из Украины около 150 военных инструкторов

США решили вывести из Украины около 150 военных инструкторов

Киев • УНН

 • 29378 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Около 150 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине для обучения украинских сил, покидают страну на фоне роста угрозы российского вторжения, сообщает в субботу Reuters со ссылкой на заявление Пентагона, пишет УНН.

Детали

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что решение, о котором изначально сообщило агентство Reuters, было принято из-за большой осторожности и было основано на решении Госдепартамента отозвать некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

"Это перемещение не означает изменения в нашей решимости поддерживать Вооруженные силы Украины, но обеспечит гибкость в обеспечении союзников и сдерживании агрессии", - говорится в письменном заявлении Кирби.

По его словам, инструкторы будут перемещены в Европу, но не ясно, куда именно.

Также не сразу было понятно, что произойдет с небольшим количеством сил специальных операций США в стране, по словам официального представителя США, который говорил на условиях анонимности.

Дополнение

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что Пентагон направит в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих, на фоне того, как Россия проводит военные учения в Беларуси и в Черном море после наращивания своих сил вблизи Украины.

Вашингтон заявил в пятницу, что российское вторжение может произойти в любое время.

Москва неоднократно отрицала версию Вашингтона о событиях.

Тем временем в министерстве обороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, а также наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", отмечают российские СМИ.

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