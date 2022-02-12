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США вивозять з посольства в Києві дипломатів, які не займають "критично важливі посади"

США вивозять з посольства в Києві дипломатів, які не займають "критично важливі посади"

Київ • УНН

 • 20875 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади. З 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства США в Україні.

Цитата:

“Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У посольстві США в Україні повідомили, що попри "завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда залишиться в Україні з їхніми численними українськими колегами, відданими справі, а Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням".

Окрім того, у Держдепі США зазначили, що з неділі, 13 лютого, Державний департамент зупиняє консульські послуги у посольстві США у Києві, про що повідомили у посольстві.

“Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги. Громадяни США можуть звертатися за цими послугами до посольств США у сусідніх країнах. Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити онлайн форму, і Державний департамент відповість”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

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