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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США вирішили вивести із України близько 150 військових інструкторів

США вирішили вивести із України близько 150 військових інструкторів

Київ • УНН

 • 29379 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Близько 150 військовослужбовців Національної гвардії Флориди, які перебували в Україні для навчання українських сил, залишають країну, на тлі зростання загрози російського вторгнення, повідомляє у суботу Reuters з посиланням на заяву Пентагона, пише УНН.

Деталі

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що рішення, про яке спочатку повідомило агентство Reuters, було ухвалено через велику обережність і було засноване на рішенні Держдепартаменту відкликати деяких співробітників із посольства США в Києві.

"Це переміщення не означає зміни в нашій рішучості підтримувати Збройні сили України, але забезпечить гнучкість у забезпеченні союзників та стримуванні агресії", – йдеться у письмовій заяві Кірбі.

За його словами, інструкторів буде переміщено до Європи, але не ясно, куди саме.

Також не відразу було зрозуміло, що станеться з невеликою кількістю сил спеціальних операцій США в країні, за словами офіційного представника США, який говорив за умов анонімності.

Доповнення

Агентство Reuters повідомило у п’ятницю, що Пентагон направить до Польщі додатково 3000 військовослужбовців, на тлі того, як Росія проводить військові навчання в Білорусі та у Чорному морі після нарощування своїх сил поблизу України.

Вашингтон заявив у п’ятницю, що російське вторгнення може статися будь-коли.

Москва неодноразово заперечувала версію Вашингтона про події.

Тим часом у міністерстві оборони РФ повідомили, що глава відомства Сергій Шойгу поговорив телефоном із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили "питання безпеки, що становлять взаємний інтерес, а також нарощування сил Росії в Криму та навколо України", зазначають російські ЗМІ.

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