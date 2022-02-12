США вирішили вивести із України близько 150 військових інструкторів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Близько 150 військовослужбовців Національної гвардії Флориди, які перебували в Україні для навчання українських сил, залишають країну, на тлі зростання загрози російського вторгнення, повідомляє у суботу Reuters з посиланням на заяву Пентагона, пише УНН.
Деталі
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що рішення, про яке спочатку повідомило агентство Reuters, було ухвалено через велику обережність і було засноване на рішенні Держдепартаменту відкликати деяких співробітників із посольства США в Києві.
"Це переміщення не означає зміни в нашій рішучості підтримувати Збройні сили України, але забезпечить гнучкість у забезпеченні союзників та стримуванні агресії", – йдеться у письмовій заяві Кірбі.
За його словами, інструкторів буде переміщено до Європи, але не ясно, куди саме.
Також не відразу було зрозуміло, що станеться з невеликою кількістю сил спеціальних операцій США в країні, за словами офіційного представника США, який говорив за умов анонімності.
Доповнення
Агентство Reuters повідомило у п’ятницю, що Пентагон направить до Польщі додатково 3000 військовослужбовців, на тлі того, як Росія проводить військові навчання в Білорусі та у Чорному морі після нарощування своїх сил поблизу України.
Вашингтон заявив у п’ятницю, що російське вторгнення може статися будь-коли.
Москва неодноразово заперечувала версію Вашингтона про події.
Тим часом у міністерстві оборони РФ повідомили, що глава відомства Сергій Шойгу поговорив телефоном із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили "питання безпеки, що становлять взаємний інтерес, а також нарощування сил Росії в Криму та навколо України", зазначають російські ЗМІ.