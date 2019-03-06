США требуют от Украины внести правки в Закон о гостайне после скандала в "оборонке"

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Из-за риска коррупции в оборонной промышленности и структуре процесса закупок Соединенные Штаты призывают правительство Украины выделить средства на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внести поправки в Закон "О государственной тайне" для снятия грифа секретности с Государственного оборонного заказа. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в посольстве США в Украине.

"Обвинения (относительно коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины - ред.) свидетельствуют о риске коррупции в оборонной промышленности и действующей структуре процесса закупок. Мы призываем украинское правительство выделить средства на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внести поправки в Закон "О государственной тайне" для снятия грифа секретности с Государственного оборонного заказа и для обеспечения большей прозрачности в оборонной промышленности и снижение уровня коррупции в ней", - сообщили в посольстве.

Так, Соединенные Штаты стремятся к успеху Украины, как стабильной, процветающей, демократической и свободной страны, а также продолжают поддерживать украинские реформы, и одновременно проявляют непоколебимую солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии, отметили дипломаты.

В то же время, по их словам, коррупция до сих пор остается жгучей проблемой и значительным препятствием для евроатлантических стремлений Украины.

Представители США подчеркивают, что в 2018 финансовом году Соединенные Штаты оказали помощь в области безопасности примерно на 300 млн долларов США для подготовки военных, приобретение оборудования и работы советников-консультантов, чтобы нарастить обороноспособность украинских вооруженных сил и реформировать оборонные структуры Украины в соответствии с Стратегическим оборонным бюллетенем 2016 года, чтобы их работа отвечала принципам НАТО, и они были интероперабельные по стандартам НАТО.

Эта помощь составляет часть общей помощи по безопасности на более чем 1,1 миллиарда долларов США, которую Соединенные Штаты предоставили Украине с 2014 года.

"Мы призываем украинскую власть тщательно расследовать обвинения в коррупции и поддерживать развитие украинских антикоррупционных учреждений. Эффективная антикоррупционная система должна обладать способностью расследовать, преследовать и привлекать к ответственности коррумпированных лиц, и все эти элементы должны работать вместе, чтобы система достигала результатов", - отметили в дипучреждении.

"Длительный успех Украины и устойчивость в противостоянии агрессии России зависит от искоренения коррупции", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, 5 марта национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

Как сообщал УНН, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.

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