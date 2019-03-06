США вимагають від України внести правки до Закону про держтаємницю після скандалу в "оборонці"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Через ризик корупції в оборонній промисловості та структурі процесу закупівель Сполучені Штати закликають уряд України виділити кошти на фінансовий аудит "Укроборонпрому" і внести поправки до Закону "Про державну таємницю" для зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у посольстві США в Україні.

"Звинувачення (щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі України – ред.) свідчать про ризик корупції в оборонній промисловості та теперішній структурі процесу закупівель. Ми закликаємо український уряд виділити кошти на фінансовий аудит "Укроборонпрому" і внести поправки до Закону "Про державну таємницю" для зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення і для забезпечення більшої прозорості в оборонній промисловості і зниження рівня корупції в ній", - повідомили в посольстві.

Так, Сполучені Штати прагнуть успіху України, як стабільної, заможної, демократичної та вільної країни, а також продовжують підтримувати українські реформи, і водночас виявляють непохитну солідарність з Україною у протидії російській агресії, зазначили дипломати.

Водночас, з їхніх слів, корупція досі залишається пекучою проблемою і значною перешкодою для євроатлантичних прагнень України.

Представники США підкреслюють, що у 2018 фінансовому році Сполучені Штати надали допомогу у галузі безпеки приблизно на 300 млн доларів США для підготовки військових, придбання обладнання, і роботи радників-консультантів, щоб наростити обороноздатність українських збройних сил і реформувати оборонні структури України відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня 2016 року, щоб їх робота відповідала принципами НАТО, і вони були інтероперабельні за стандартами НАТО.

Ця допомога складає частину загальної безпекової допомоги на понад 1,1 мільярда доларів США, які Сполучені Штати надали Україні з 2014 року. 

"Ми закликаємо українську владу ретельно розслідувати звинувачення в корупції і підтримувати розвиток українських антикорупційних установ. Ефективна антикорупційна система має мати здатність розслідувати, переслідувати і притягати до відповідальності корумпованих осіб, і всі ці елементи повинні працювати разом, аби система досягала результатів", - зазначили в дипустанові.

"Довготривалий успіх України і стійкість у протистоянні агресії Росії залежить від викорінення корупції", - підкреслили в посольстві.

Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці.

Як повідомляв УНН, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.

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