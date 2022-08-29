США отмечают всплеск "кинетической активности" вокруг Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. По словам высокопоставленного американского военного чиновника, Соединенные Штаты наблюдали "всплеск кинетической активности за последние несколько дней" в Херсонской области на юге Украины, включая "артиллерию и ракеты". Об этом пишет CNN, передает УНН.
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Однако чиновник не стал говорить, было ли это новым контрнаступлением или нет, поскольку США видели, как украинские силы "совершили некоторые наступательные действия в Херсонском котле и вокруг него" за последние несколько недель.
Ранее в понедельник CNN сообщило, что украинские силы начали формирование операций на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили изданию два высокопоставленных американских чиновника, информированных о разведданных.
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Украинские войска освободили от российской оккупации четыре села на юге близ Херсона, сообщает CNN украинский военный источник. Источник добавил, что их главная "мишень" — Херсон.