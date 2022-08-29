США отмечают всплеск "кинетической активности" вокруг Херсонской области

Детали

Однако чиновник не стал говорить, было ли это новым контрнаступлением или нет, поскольку США видели, как украинские силы "совершили некоторые наступательные действия в Херсонском котле и вокруг него" за последние несколько недель.

Ранее в понедельник CNN сообщило, что украинские силы начали формирование операций на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили изданию два высокопоставленных американских чиновника, информированных о разведданных.

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Украинские войска освободили от российской оккупации четыре села на юге близ Херсона, сообщает CNN украинский военный источник. Источник добавил, что их главная "мишень" — Херсон.