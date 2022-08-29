США відзначають сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За словами високопоставленого американського військового чиновника, Сполучені Штати спостерігали "сплеск кінетичної активності за останні кілька днів" у Херсонській області на півдні України, включаючи "артилерію та ракети". Про це пише CNN, передає УНН.
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Проте чиновник не став говорити, чи це було новим контрнаступом, чи ні, оскільки США бачили, як українські сили "зробили деякі наступальні дії в Херсонському котлі та навколо нього" за останні кілька тижнів.
Раніше в понеділок CNN повідомило, що українські сили почали формування операцій на півдні України, щоб підготувати поле бою для серйозного українського контрнаступу, повідомили виданню два високопоставлені американські чиновники, поінформовані про розвіддані.
Додамо
Українські війська звільнили від російської окупації чотири села на півдні поблизу Херсона, повідомляє CNN українське військове джерело. Джерело додало, що їхня головна "мішень" — Херсон.