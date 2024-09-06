США выдвинули обвинения 6 россиянам за кибератаки против Украины
Киев • УНН
Большое жюри в Мэриленде обвинило 6 россиян во взломе компьютерных систем Украины и других стран. Пятеро из них - офицеры ГРУ, их местонахождение неизвестно, объявлено вознаграждение за информацию.
Большое жюри в американском штате Мэриленд выдвинуло обвинения шестерым россиянам, пятеро из которых являются офицерами российского военного разведывательного управления (ГРУ), в сговоре с целью взлома компьютерных систем и в сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции США, передает УНН.
Детали
В обвинительном заключении, обнародованном 5 сентября, утверждается, что россияне сговорились взломать компьютерные системы, связанные с украинским правительством, накануне российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Их цели сначала включали украинские правительственные системы и данные без военного или оборонного значения, а позже расширились на компьютерные системы в странах по всему миру, которые оказывали поддержку Украине, в частности в Соединенных Штатах, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. По сообщению, атаки касались, кроме США, еще 25 стран НАТО.
Место пребывания этих лиц - неизвестно, и Министерство юстиции объявило вознаграждение за информацию, которая приведет к их аресту.
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