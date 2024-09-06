США висунули звинувачення 6 росіянам за кібератаки проти України
Київ • УНН
Велике журі в Меріленді звинуватило 6 росіян у зламі комп'ютерних систем України та інших країн. П'ятеро з них - офіцери ГРУ, їхнє місцезнаходження невідоме, оголошено винагороду за інформацію.
Велике журі в американському штаті Меріленд висунуло звинувачення шістьом росіянам, п’ятеро з яких є офіцерами російського військового розвідувального управління (ГРУ), у змові з метою зламу комп’ютерних систем і в змові з метою шахрайства. Про це повідомили на сайті Міністерства юстиції США, передає УНН.
Деталі
В обвинувальному висновку, оприлюдненому 5 вересня, стверджується, що росіяни змовилися зламати комп’ютерні системи, пов’язані з українським урядом, напередодні російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Їхні цілі спочатку включали українські урядові системи й дані без військового чи оборонного значення, а пізніше розширилися на комп’ютерні системи в країнах по всьому світу, які надавали підтримку Україні, зокрема в Сполучених Штатах, йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США. За повідомленням, атаки стосувалися, крім США, ще 25 країн НАТО.
Місце перебування цих осіб – невідоме, і Міністерство юстиції оголосило винагороду за інформацію, що приведе до їхнього арешту.
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