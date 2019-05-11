США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие на мероприятии в ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года. Об этом сообщает МИД РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме”, — рассказал Ермаков.
Ермаков заявил, что если такие действия будут продолжаться, то конференцию придется перенести из США в другую страну.
“В случае если до конца нынешнего года членам российской делегации на конференции по ДНЯО-2020 американские визы не будут выданы, Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения конференции по ДНЯО-2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН”, — отметил он.
Дипломат обратился к Секретариату ООН и напрямую к Генеральному секретарю ООН с просьбой взять этот вопрос под контроль.
“Обращаемся к Секретариату ООН и напрямую к Генеральному секретарю ООН с просьбой уже сейчас взять этот вопрос под свой личный самый пристальный контроль с тем, чтобы предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН”, — подчеркнул Ермаков.
Напомним, Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Советом Безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за несогласия с формулировкой по ситуации в Идлибе.