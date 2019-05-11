США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

КИЕВ. 11 мая. УНН. США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие на мероприятии в ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года. Об этом сообщает МИД РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.