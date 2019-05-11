США відмовили у візі декільком делегатам від Росії, які їхали на захід ООН

"В результаті протиправних дій США відразу кілька російських офіційних представників так і не змогли взяти участь в нашому з вами форумі", - розповів Єрмаков.

Єрмаков заявив, що якщо такі дії будуть продовжуватися, то конференцію доведеться перенести з США в іншу країну.

"У разі якщо до кінця нинішнього року членам російської делегації на конференції з ДНЯЗ-2020 американські візи не будуть видані, Секретаріату ООН доведеться вести справу до організації проведення конференції з ДНЯЗ-2020 в Женеві, у Відні або в столиці будь-якого іншого держави, здатного відповідально підходити хоча б до виконання своїх організаційно-технічних зобов'язань перед ООН", - зазначив він.

Дипломат звернувся до Секретаріату ООН і безпосередньо до Генерального секретаря ООН з проханням взяти це питання під контроль.

"Звертаємося до Секретаріату ООН і безпосередньо до Генерального секретаря ООН з проханням вже зараз взяти це питання під свій особистий самий пильний контроль з тим, щоб запобігти вчиненню з боку США протиправних дій щодо офіційних представників держав-членів ООН", - підкреслив Єрмаков.

Нагадаємо, Росія заблокувала підготовлене рядом країн заяву Радою Безпеки ООН з гуманітарної положенню в Сирії через незгоду з формулюванням по ситуації в Ідлібі.