$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
68%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Юлия Свириденко
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Сирия
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 21256 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37560 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39290 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50874 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64961 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Dassault Rafale

США уничтожили иранский Shahed-171, созданный после захвата секретного дрона RQ-170

Киев • УНН

 • 8750 просмотра

Американские силы ликвидировали иранскую копию стелс-дрона RQ-170 Sentinel во время недавних ударов. Аппарат базировался на технологиях, захваченных в 2011 году.

Захваченный Ираном американский RQ-170 Sentinel

США во время ударов по Ирану уничтожили беспилотник Shahed-171 – иранскую копию американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel, который Тегеран перехватил еще в 2011 году. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Центральным командованием США (CENTCOM), а также анализ оборонных изданий. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Речь идет об одной из самых известных историй технологического перехвата в современной войне. В 2011 году Иран заявил, что получил контроль над американским RQ-170 после потери связи с аппаратом вблизи афгано-иранской границы.

Впоследствии именно на базе этого беспилотника Тегеран создал собственную платформу Shahed-171.

Как Иран получил американский дрон

По распространенной версии, иранская сторона не просто заглушила связь, но и могла использовать подмену навигационных координат, чтобы заставить дрон сесть на контролируемой территории. Позже Иран обнародовал кадры самого аппарата и заявлял, что сможет создать его собственную версию.

Прямых подтверждений участия России в этой операции нет, однако версия о возможной помощи Москвы в средствах радиоэлектронной борьбы годами циркулирует в оборонной среде. На фоне тесного военного сотрудничества РФ и Ирана эта версия снова вернулась в обсуждение после уничтожения Shahed-171.

Почему эта история снова стала актуальной

Shahed-171 считается одной из самых технологичных иранских попыток повторить американские разведывательно-ударные платформы. Хотя внешне он очень похож на RQ-170, эксперты годами сомневались, что Иран смог воспроизвести его реальные сенсоры, электронику и малозаметность на уровне оригинала.

Теперь этот аппарат, который в свое время стал для Ирана символом технологического триумфа, сам был уничтожен американскими ударами. На фоне новой эскалации это выглядит не только как боевой эпизод, но и как символическое закрытие истории, которая началась еще 15 лет назад.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Кибератака
Техника
Центральное командование США
Афганистан
Соединённые Штаты
Иран