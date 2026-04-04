США уничтожили иранский Shahed-171, созданный после захвата секретного дрона RQ-170

Захваченный Ираном американский RQ-170 Sentinel

США во время ударов по Ирану уничтожили беспилотник Shahed-171 – иранскую копию американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel, который Тегеран перехватил еще в 2011 году. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Центральным командованием США (CENTCOM), а также анализ оборонных изданий. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Речь идет об одной из самых известных историй технологического перехвата в современной войне. В 2011 году Иран заявил, что получил контроль над американским RQ-170 после потери связи с аппаратом вблизи афгано-иранской границы.

Впоследствии именно на базе этого беспилотника Тегеран создал собственную платформу Shahed-171.

Как Иран получил американский дрон

По распространенной версии, иранская сторона не просто заглушила связь, но и могла использовать подмену навигационных координат, чтобы заставить дрон сесть на контролируемой территории. Позже Иран обнародовал кадры самого аппарата и заявлял, что сможет создать его собственную версию.

Прямых подтверждений участия России в этой операции нет, однако версия о возможной помощи Москвы в средствах радиоэлектронной борьбы годами циркулирует в оборонной среде. На фоне тесного военного сотрудничества РФ и Ирана эта версия снова вернулась в обсуждение после уничтожения Shahed-171.

Почему эта история снова стала актуальной

Shahed-171 считается одной из самых технологичных иранских попыток повторить американские разведывательно-ударные платформы. Хотя внешне он очень похож на RQ-170, эксперты годами сомневались, что Иран смог воспроизвести его реальные сенсоры, электронику и малозаметность на уровне оригинала.

Теперь этот аппарат, который в свое время стал для Ирана символом технологического триумфа, сам был уничтожен американскими ударами. На фоне новой эскалации это выглядит не только как боевой эпизод, но и как символическое закрытие истории, которая началась еще 15 лет назад.

