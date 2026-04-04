США знищили іранський Shahed-171, створений після захоплення секретного дрона RQ-170

Київ • УНН

 • 8754 перегляди

Американські сили ліквідували іранську копію стелс-дрона RQ-170 Sentinel під час нещодавніх ударів. Апарат базувався на технологіях захоплених у 2011 році.

Захоплений Іраном американський RQ-170 Sentinel

США під час ударів по Ірану знищили безпілотник Shahed-171 – іранську копію американського стелс-дрона RQ-170 Sentinel, який Тегеран перехопив ще у 2011 році. Про це свідчать кадри, опубліковані Центральним командуванням США (CENTCOM), а також аналіз оборонних видань. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Йдеться про одну з найвідоміших історій технологічного перехоплення у сучасній війні. У 2011 році Іран заявив, що отримав контроль над американським RQ-170 після втрати зв’язку з апаратом поблизу афгансько-іранського кордону.

Згодом саме на базі цього безпілотника Тегеран створив власну платформу Shahed-171.

Як Іран отримав американський дрон

За поширеною версією, іранська сторона не просто заглушила зв’язок, а й могла використати підміну навігаційних координат, щоб змусити дрон сісти на контрольованій території. Пізніше Іран оприлюднював кадри самого апарата та заявляв, що зможе створити його власну версію.

Прямих підтверджень участі росії в цій операції немає, однак версія про можливу допомогу москви в засобах радіоелектронної боротьби роками циркулює в оборонному середовищі. На тлі тісної військової співпраці рф та Ірану ця версія знову повернулася в обговорення після знищення Shahed-171.

Чому ця історія знову стала актуальною

Shahed-171 вважається однією з найбільш технологічних іранських спроб повторити американські розвідувально-ударні платформи. Хоча зовні він дуже схожий на RQ-170, експерти роками сумнівалися, що Іран зміг відтворити його реальні сенсори, електроніку та малопомітність на рівні оригіналу.

Тепер цей апарат, який свого часу став для Ірану символом технологічного тріумфу, сам був знищений американськими ударами. На тлі нової ескалації це виглядає не лише як бойовий епізод, а й як символічне закриття історії, яка почалася ще 15 років тому.

