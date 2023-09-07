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США в рамках помощи на более 1 млрд долл. выделит средства на борьбу с коррупцией

Киев • УНН

 • 416771 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках помощи на более чем один миллиард гривен, 203 миллиона будут направлены на поддержку прозрачности и подотчетности украинских институтов, а также поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Цитата

"Новые инвестиции (направят, - ред.) для повышения прозрачности украинских институтов и укрепления верховенства права. Чтобы украинская демократия еще больше реагировала на потребности своего народа и могла привлекать частный капитал, необходимый для восстановления, для привлечения правительства Украины к любым антикоррупционным усилиям, а также к усилиям по обеспечению подотчетности и полной прозрачности всех этих систем обеспечения, а также безопасности предоставляемых США оборонных изделий и технологий", - заявил Блинкен.

Детали

Он добавил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсудил важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией для "демократического будущего Украины".

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Госдепа США, 203 миллиона долларов также направят на создание потенциала для расследования и судебного преследования тех, кто ответственен за военные преступления в Украине.

"Эта помощь также будет способствовать оцифровке усилий по восстановлению и реконструкции путем улучшения и обеспечения прозрачных закупок инфраструктурных проектов, управлению здравоохранения для поддержки восстановления служб спасения жизни, для обеспечения экономического восстановления Украины, укрепления практики управления государственными финансами в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

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Подытоживая, Блинкен подчеркнул, что война против Украины "и в дальнейшем будет стратегическим провалом для россии" Он добавил, что лучшим свидетельством этого является украинский народ, национальную идентичность которого стремился стереть путин, является "более сильным и единым, чем когда-либо прежде".

"Никто не сделал больше для усиления решимости украинцев писать свое будущее на собственных условиях, чем президент путин. Теперь у нас нет иллюзий, что путь вперед будет легким. Но это борьба, которую мы должны выиграть и которую мы выиграем... Мы были с вами, чтобы обеспечить выживание вашей нации в течение последних 20 месяцев, поэтому мы будем с вами, когда вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, устойчивую, процветающую Украину", - заявил государственный секретарь.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.

Украинские Национальные Новости

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