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США у рамках допомоги на понад 1 млрд дол. виділить кошти на боротьбу з корупцією

США у рамках допомоги на понад 1 млрд дол. виділить кошти на боротьбу з корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що у рамках допомоги на понад один мільярд гривень, 203 мільйони будуть спрямовані на підтримку прозорості та підзвітності українських інституцій, а також підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією. Про це він сказав на спільній пресконференції з очільником МЗС Дмитром Кулебою, передає УНН.

Цитата

"Нові інвестиції (спрямують, - ред.) для підвищення прозорості українських інституцій та зміцнення верховенство права. Щоб українська демократія ще більше реагувала на потреби свого народу та могла залучати приватний капітал, необхідний для відбудови, для залучення уряду України до будь-яких антикорупційних зусиль, а також до зусиль із забезпечення підзвітності та повної прозорості всіх цих систем забезпечення, а також безпеки наданих США оборонних виробів і технологій", - заявив Блінкен.

Деталі

Він додав, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорив важливість продовження реформ і боротьби з корупцією для "демократичного майбутнього України".

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті Держдепу США, 203 мільйони доларів також спрямують на створення потенціалу для розслідування та судового переслідування тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.

"Ця допомога також сприятиме оцифровці зусиль з відновлення та реконструкції шляхом покращення та забезпечення прозорих закупівель інфраструктурних проєктів, управлінню охорони здоров'я для підтримки відновлення служб порятунку життя, для забезпечення економічного відновлення України, зміцнення практики управління державними фінансами відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться в повідомленні.

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Підсумовуючи, Блінкен наголосив, що війна проти України "і надалі буде стратегічним провалом для росії".Він додав, що кращим свідченням цього є український народ, національну ідентичність якого прагнув стерти путін, є "сильнішим і єдиним, ніж будь-коли раніше".

"Ніхто не зробив більше для посилення рішучості українців писати своє майбутнє на власних умовах, ніж президент путін. Тепер у нас немає ілюзій, що шлях вперед буде легким. Але це боротьба, яку ми повинні виграти і яку ми виграємо... Ми були з вами, щоб забезпечити виживання вашої нації протягом останніх 20 місяців, тому ми будемо з вами, коли ви визначаєте своє майбутнє та відновлюєте вільну, стійку, процвітаючу Україну", - заявив державний секретар.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.

Українські Національні Новини

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