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США в проекте бюджета на 2019 год предусмотрели 200 млн долл. на безопасность Украине

США в проекте бюджета на 2019 год предусмотрели 200 млн долл. на безопасность Украине

Киев  •  УНН

 • 10546 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки в проекте федерального бюджета на 2019 год предусмотрели 200 млн долларов помощи Украине на цели усиления безопасности и обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

"В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что, согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление Киеву "военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины".

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"Важно, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма безопасности помощи нашему государству увеличена на 50 млн долларов", - указали в диппредставительстве.

Указано также, что в проекте бюджета США на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь на безопасность также и по программе государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти изучения и обсуждения в американском конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения (опыт предыдущих лет свидетельствует о возможности увеличения конгрессом соответствующих ассигнований). Окончательный размер помощи Украине будет известен уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии", - добавили в посольстве.

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Напомним, Президент П.Порошенко анонсировал получение летального оружия из США.

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