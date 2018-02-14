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США у проекті бюджету на 2019 рік передбачили 200 млн дол. на безпеку Україні

США у проекті бюджету на 2019 рік передбачили 200 млн дол. на безпеку Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки у проекті федерального бюджету на 2019 рік передбачили 200 млн доларів допомоги Україні на цілі посилення безпеки і оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення посольства України у Вашингтоні у Facebook.

"У проекті федерального бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 200 млн доларів на цілі посилення безпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що, згідно з офіційно оприлюдненим документом, зазначені кошти пропонується спрямувати на надання Києву "військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України".

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"Важливо, що у порівнянні з бюджетним запитом на 2018 рік пропонована сума безпекової допомоги нашій державі збільшена на 50 млн доларів", - вказали у диппредставництві.

Вказано також, що в проекті бюджету США на 2019 рік Україну включено до невеликого переліку країн, які отримуватимуть безпекову допомогу також і за програмою державного департаменту "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF).

"У подальшому бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення (досвід попередніх років свідчить про можливість збільшення конгресом відповідних асигнувань). Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії", - додали у посольстві.

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Нагадаємо, Президент П.Порошенко анонсував отримання летальної зброї зі США.

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