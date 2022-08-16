США и Южная Корея начнут большие совместные военные учения на следующей неделе

Детали

Вашингтон и Сеул должны начать ежегодные военные учения со следующего понедельника, которые продлятся до 1 сентября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Эти регулярные ежегодные учения носят оборонительный характер и направлены на укрепление совместной боевой готовности союзников, пояснили в JCS.

Согласно отчету, в этом году два союзника также планируют провести ряд полевых учений, включая учения по стрельбе.

В прошлом году Северная Корея подвергла резкой критике военные учения и в ответ провела несколько ракетных испытаний.

Ранее на этой неделе силы США, Южной Кореи и Японии также провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в водах близ Гавайских островов.

Контекст

В прошлом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил Южную Корею, что она будет «стерта с лица земли», если Сеул совершит какие-то военные действия против Севера.

Напряженность на полуострове выросла в 2020 году, когда Северная Корея атаковала и взорвала межкорейский офис связи вдоль границы.

Однако в прошлом году напряженность еще больше возросла, когда и Сеул, и Пхеньян усилили обучения, чтобы продемонстрировать свою военную мощь.

США и Южная Корея направили Северной Корее несколько предложений по диалогу, чтобы ослабить текущую напряженность на полуострове, но Северная Корея не ответила.