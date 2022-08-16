США та Південна Корея розпочнуть великі спільні військові навчання наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Південна Корея і США почнуть великі спільні військові навчання наступного тижня на тлі напруженості, що триває на Корейському півострові, повідомляє УНН.
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Вашингтон і Сеул мають розпочати щорічні військові навчання з наступного понеділка, які продовжаться до 1 вересня, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї.
Ці регулярні щорічні навчання мають оборонний характер і спрямовані на зміцнення спільної бойової готовності союзників, пояснили в JCS.
Згідно зі звітом, цього року два союзники також планують провести низку польових навчань, включаючи навчання зі стрільби.
Минулого року Північна Корея різко розкритикувала військові навчання та у відповідь провела кілька ракетних випробувань.
Раніше цього тижня сили США, Південної Кореї та Японії також провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у водах поблизу Гавайських островів.
Контекст
Минулого місяця північнокорейський лідер Кім Чен Ин попередив Південну Корею, що вона буде «стерта з лиця землі», якщо Сеул здійснить якісь військові дії проти Півночі.
Напруженість на півострові зросла у 2020 році, коли Північна Корея атакувала та підірвала міжкорейський офіс зв'язку вздовж кордону.
Проте минулого року напруженість ще більше зросла, коли і Сеул, і Пхеньян посилили навчання, щоб продемонструвати свою військову міць.
США та Південна Корея направили Північній Кореї кілька пропозицій щодо діалогу, щоб послабити поточну напруженість на півострові, але Північна Корея не відповіла.