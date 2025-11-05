США сообщили об испытательном запуске невооруженной МБР Minuteman III
Киев • УНН
Командование глобальных ударов ВВС США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из Калифорнии. Ракета преодолела около 6800 км до Маршалловых Островов, подтверждая надежность системы.
США провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили на сайте космической базы Ванденберг (Vandenberg Space Force Base), пишет УНН.
Командование глобальных ударов ВС США (AFGSC) провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с Космической базы Ванденберг, штат Калифорния, 5 ноября 2025 года. В ходе испытания, получившего обозначение GT 254, была проведена оценка текущей надежности, боеготовности и точности системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США
"GT 254 - это не просто пуск, это комплексная оценка способности системы МБР выполнять свою критически важную задачу, - заявила подполковник Керри Рей, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи. - Данные, собранные в ходе испытаний, бесценны для обеспечения постоянной надежности и точности системы вооружения МБР".
Как отмечается, "этот пуск является частью серии плановых и периодических мероприятий, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III". "Эти испытания, которые проводятся с соблюдением строгих протоколов безопасности, позволяют AFGSC собирать ценные данные", - говорится в сообщении.
"Это испытание подтвердило надежность, адаптивность и модульность системы вооружения, - заявил полковник Дастин Гармон, командир 377-й группы испытаний и оценки. - Благодаря этой комплексной оценке, проведенной специальной группой летчиков AFGSC, мы гарантируем высочайшие стандарты целостности и надежности системы МБР страны".
"Разгрузочная часть невооруженной МБР преодолела расстояние около 4200 миль (6800 км) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова", - сказано в сообщении.
Как указано, "по мере того, как ВВС США модернизируют свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с помощью системы вооружения LGM-35A Sentinel, поддержание боеспособности существующих ракет Minuteman III остается одним из главных приоритетов".
"По мере модернизации системы вооружения Sentinel мы должны продолжать поддерживать боеспособность существующих ракет Minuteman III. GT 254 помогает выполнить это обязательство, обеспечивая ее постоянную точность и надежность", - заявил генерал С. Л. Дэвис, командующий командованием глобальных ударов ВВС США.
