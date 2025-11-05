США повідомили про випробувальний запуск неозброєної МБР Minuteman III
Київ • УНН
Командування глобальних ударів ПС США провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з Каліфорнії. Ракета подолала близько 6800 км до Маршаллових Островів, підтверджуючи надійність системи.
США провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, повідомили на сайті космічної бази Ванденберг (Vandenberg Space Force Base), пише УНН.
Командування глобальних ударів ПС США (AFGSC) провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з Космічної бази Ванденберг, штат Каліфорнія, 5 листопада 2025 року. У ході випробування, що отримав позначення GT 254, було проведено оцінку поточної надійності, боєготовності та точності системи МБР, яка є наріжним каменем національної оборони США
"GT 254 - це не просто пуск, це комплексна оцінка здатності системи МБР виконувати своє критично важливе завдання, - заявила підполковник Керрі Рей, командир 576-ї льотно-випробувальної ескадрильї. - Дані, зібрані в ході випробувань, безцінні для забезпечення постійної надійності та точності системи озброєння МБР".
Як зазначається, "цей пуск є частиною серії планових та періодичних заходів, що мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III". "Ці випробування, які проводяться з дотриманням суворих протоколів безпеки, дозволяють AFGSC збирати цінні дані", - ідеться у повідомленні.
"Це випробування підтвердило надійність, адаптивність і модульність системи озброєння, - заявив полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи випробувань та оцінки. - Завдяки цій комплексній оцінці, проведеній спеціальною групою льотчиків AFGSC, ми гарантуємо найвищі стандарти цілісності та надійності системи МБР країни".
"Розвантажувальна частина неозброєної МБР подолала відстань близько 4200 миль (6800 км) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на атолі Кваджалейн в Республіці Маршаллові Острови", - сказано у повідомленні.
Як вказано, "у міру того, як ВПС США модернізують свої міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) за допомогою системи озброєння LGM-35A Sentinel, підтримка боєздатності існуючих ракет Minuteman III залишається одним із головних пріоритетів".
"У міру модернізації системи озброєння Sentinel ми маємо продовжувати підтримувати боєздатність існуючих ракет Minuteman III. GT 254 допомагає виконати це зобов'язання, забезпечуючи її постійну точність і надійність", - заявив генерал С. Л. Девіс, командувач командуванням глобальних ударів ПС США.
