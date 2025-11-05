ukenru
Ексклюзив
13:23 • 7870 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 10541 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 14287 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 18475 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
08:57 • 18762 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 19633 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 17284 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 33797 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32295 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 54146 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
США повідомили про випробувальний запуск неозброєної МБР Minuteman III

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Командування глобальних ударів ПС США провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з Каліфорнії. Ракета подолала близько 6800 км до Маршаллових Островів, підтверджуючи надійність системи.

США повідомили про випробувальний запуск неозброєної МБР Minuteman III

США провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, повідомили на сайті космічної бази Ванденберг (Vandenberg Space Force Base), пише УНН.

Командування глобальних ударів ПС США (AFGSC) провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з Космічної бази Ванденберг, штат Каліфорнія, 5 листопада 2025 року. У ході випробування, що отримав позначення GT 254, було проведено оцінку поточної надійності, боєготовності та точності системи МБР, яка є наріжним каменем національної оборони США

- ідеться у повідомленні.

"GT 254 - це не просто пуск, це комплексна оцінка здатності системи МБР виконувати своє критично важливе завдання, - заявила підполковник Керрі Рей, командир 576-ї льотно-випробувальної ескадрильї. - Дані, зібрані в ході випробувань, безцінні для забезпечення постійної надійності та точності системи озброєння МБР".

Як зазначається, "цей пуск є частиною серії планових та періодичних заходів, що мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III". "Ці випробування, які проводяться з дотриманням суворих протоколів безпеки, дозволяють AFGSC збирати цінні дані", - ідеться у повідомленні.

"Це випробування підтвердило надійність, адаптивність і модульність системи озброєння, - заявив полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи випробувань та оцінки. - Завдяки цій комплексній оцінці, проведеній спеціальною групою льотчиків AFGSC, ми гарантуємо найвищі стандарти цілісності та надійності системи МБР країни".

"Розвантажувальна частина неозброєної МБР подолала відстань близько 4200 миль (6800 км) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на атолі Кваджалейн в Республіці Маршаллові Острови", - сказано у повідомленні.

Як вказано, "у міру того, як ВПС США модернізують свої міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) за допомогою системи озброєння LGM-35A Sentinel, підтримка боєздатності існуючих ракет Minuteman III залишається одним із головних пріоритетів".

"У міру модернізації системи озброєння Sentinel ми маємо продовжувати підтримувати боєздатність існуючих ракет Minuteman III. GT 254 допомагає виконати це зобов'язання, забезпечуючи її постійну точність і надійність", - заявив генерал С. Л. Девіс, командувач командуванням глобальних ударів ПС США.

Венс про ядерні випробування США: це необхідно, щоб переконатися у справності30.10.25, 21:59 • 3001 перегляд

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Техніка
Повітряні сили США
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки