США расширят список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Администрация президента США Дональд Трампа готовится расширить список стран, подозреваемых Вашингтоном в валютных манипуляциях. Об этом сообщил в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
Министерство финансов США дважды в год выпускает доклад, в котором среди прочего указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. По данным собеседников агентства, в ближайшем по времени докладе, который выйдет в текущем месяце, число таких государств будет составлять около 20. В прошлом отчете их было 12. Отмечается, что расширение списка произойдет из-за того, что Минфин изменил один из критериев, который влияет на внесение стран в этот перечень.
На данный момент США ведут наблюдение за действиями с национальными валютами стран - крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, а также Швейцарии.
Bloomberg отмечает, что в расширенный список могут войти Россия, Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. Ожидается, что Индия и Южная Корея будут исключены из списка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank заявил о возможности прекращения сотрудничества с РФ
Трамп ранее обвинял ЕС, Китай и Россию в манипулировании курсом своих валют.
Напомним, ранее в Украине призвали США усилить антироссийские санкции.