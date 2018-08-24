ЗМІ: Deutsche Bank заявив про можливість припинення співпраці з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank пригрозив Росії розірванням ділових контактів у разі невиконання правил “знай свого клієнта” щодо прозорості даних клієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bloomberg, яке отримало інформацію від поінформованих джерел.
У матеріалі вказано, що лондонський філіал Deutsche Bank направив російському уряду листа з вимогою у 30-денний строк надати інформацію, яку вимагає правило “знай свого клієнта”. Проте Росія не відповіла на цей лист, а банк поки не вжив жодних заходів.
“Deutsche Bank наразі проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо стосовно клієнтів”, — повідомляється в листі банкіра Гарта Річі і юриста банку Алекса Скотт-Галла від 27 червня, копію якого вивчило агентство Bloomberg.
Джерело надало пояснення, що загалом банк надіслав клієнтам 20 тисяч подібних листів в межах ініціативи з покращення прозорості документації стосовно клієнтів.
Як повідомляв УНН, швейцарський банк Credit Suisse в зв’язку з санкціями США щодо Росії заморозив активи, пов’язані з РФ, на суму близько 5 млрд доларів.