СМИ: Deutsche Bank заявил о возможности прекращения сотрудничества с РФ

В материале указано, что лондонский филиал Deutsche Bank направил российскому правительству письмо с требованием в 30-дневный срок предоставить информацию, которую требует правило “знай своего клиента”. Однако Россия не ответила на это письмо, а банк пока не принял никаких мер.

“Deutsche Bank сейчас проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с лондонским представительством Deutsche Bank и документов, которые мы сохраняем в отношении клиентов”, — сообщается в письме банкира Гарта Ричи и юриста банка Алекса Скотт-Галла от 27 июня, копию которого изучило агентство Bloomberg.

Источник предоставил объяснения, что в целом банк прислал клиентам 20 тысяч подобных писем в рамках инициативы по улучшению прозрачности документации по отношению к клиентам.

Как сообщал УНН, швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США в отношении России заморозил активы, связанные с РФ, на сумму около 5 млрд долларов.