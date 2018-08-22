Reuters: банк Credit Suisse заморозив пов'язані з РФ активи на 5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Швейцарський банк Credit Suisse в зв’язку з санкціями США щодо Росії заморозив активи, пов’язані з РФ, на суму близько 5 млрд доларів. Про це в середу повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.
“Credit Suisse всюди співпрацює з міжнародними регуляторами для того, щоб забезпечувати дотримання санкцій, в тому числі і тих, що стосуються Росії”, — наводяться в повідомленні слова представника банку.
За даними агентства, Credit Suisse заморозив активи в другому кварталі поточного року. Як зазначає Reuters, через нейтральний статус Швейцарії санкції проти РФ там не діють, однак через те, що банки в цій країні дуже залежні від американського долара, вони повинні слідувати політиці Сполучених Штатів.
Влада США з 22 серпня мали намір ввести нові санкції відносно Росії через можливу її причетність до отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері. Вашингтон, перш за все, вводить заборону на постачання Москві продукції подвійного призначення.
Крім того, американські сенатори 2 серпня внесли в Конгрес законопроект, який посилює вже наявні антиросійські обмежувальні заходи. Зокрема, документ передбачає “посилення санкцій відносно енергетичного і фінансового секторів Росії”, її “олігархів і державних підприємств”, застосування “санкцій відносно російського суверенного боргу”. Також мова йде про “заборону на видачу ліцензій американським громадянам на участь в діяльності, пов’язаної з певними проектами з видобутку нафти в РФ”.
Як повідомляв УНН, США в рамках санкцій заморозили сотні мільйонів доларів російських активів.