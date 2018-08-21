США в рамках санкцій заморозили сотні мільйонів доларів російських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американська влада в рамках санкцій проти Кремля заморозили російські активи в США на сотні мільйонів доларів. Про це сказано в підготовленому вступному слові заступника міністра фінансів США Сігал Манделкер, передає УНН.
"Дії Казначейства привели до значних наслідків для фінансових інтересів порушених фізичних і юридичних осіб, в тому числі до блокування російських активів на сотні мільйонів доларів в Сполучених Штатах", - сказано в звіті.
Манделкер зазначила, що з січня 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа наклала санкції на 217 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Росією.
"У той час як Росія намагається кинути виклик Сполученим Штатам і їхнім союзникам, ми бачимо, що ця загроза проявляється різними способами, в тому числі шляхом продовження окупації Криму і триваючої агресії проти України ... Широта і нахабство жорстокого поводження Росії вимагає рішучої і енергійної відповіді", - підкреслила заступник міністра.
Нагадаємо, раніше влада Великобританії закликала Євросоюз посилити санкції проти Росії.