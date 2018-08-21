США в рамках санкций заморозили сотни миллионов долларов российских активов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Американские власти в рамках санкций против Кремля заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов. Об этом сказано в подготовленном вступительном слове заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, передает УНН.
"Действия Казначейства привели к значительным последствиям для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, в том числе к блокированию российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - сказано в отчете.
Манделкер отметила, что с января 2017 года администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на 217 физических и юридических лиц, связанных с Россией.
"В то время как Россия пытается бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам, мы видим, что эта угроза проявляется различными способами, в том числе путем продолжения оккупации Крыма и продолжающейся агрессии против Украины... Широта и наглость жестокого поведения России требует решительного и энергичного ответа", - почеркнула заместитель министра.
Напомним, ранее власти Великобритании призвали Евросоюз ужесточить санкции против России.