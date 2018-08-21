США в рамках санкций заморозили сотни миллионов долларов российских активов

"Действия Казначейства привели к значительным последствиям для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, в том числе к блокированию российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - сказано в отчете.



Манделкер отметила, что с января 2017 года администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на 217 физических и юридических лиц, связанных с Россией.



"В то время как Россия пытается бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам, мы видим, что эта угроза проявляется различными способами, в том числе путем продолжения оккупации Крыма и продолжающейся агрессии против Украины... Широта и наглость жестокого поведения России требует решительного и энергичного ответа", - почеркнула заместитель министра.



Напомним, ранее власти Великобритании призвали Евросоюз ужесточить санкции против России.



