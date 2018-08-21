Велика Британія закликала ЄС забезпечити виконання пакету санкцій проти РФ, враховуючи долю Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Велика Британія закликає Євросоюз забезпечити виконання всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Про це йдеться у промові міністра закордонних справ Британії Джеремі Ханта, з якої він виступить у вівторок в Інституті миру у Вашингтоні, повідомляє УНН з посиланням на МЗС країни.
“Агресивна і ворожа поведінка Росії підриває міжнародний порядок, який забезпечує нашу безпеку. Звичайно, ми повинні співпрацювати з Москвою, але ми також повинні сказати прямо: зовнішня політика Росії під керівництвом президента Путіна зробила світ більш небезпечним. І сьогодні Велика Британія просить своїх союзників піти далі, закликаючи Європейський союз забезпечити, щоб його санкції проти Росії були всеосяжними і щоб ми по-справжньому стояли пліч-о-пліч з США. Це має на увазі одноголосну реакцію на випадки порушення закону, де б і коли б вони не відбувалися, починаючи від вулиць Солсбері і закінчуючи долею Криму”, - наводить прес-служба британського МЗС витяги з промови Ханта.
В ході візиту до Вашингтона Хант зустрінеться зі своїм американським колегою Майклом Помпео і іншими членами адміністрації США, з якими обговорить Іран, КНДР, Сирію, Ємен, мирний процес на Близькому Сході і інші актуальні міжнародні питання.
Як повідомляв УНН, Brexit за сценарієм, який не передбачає укладення угоди про подальшу співпрацю між Лондоном і Брюсселем, стане геостратегічною помилкою, яка на десятиліття розколить Європу. Таке попередження звучить в промові міністра закордонних справ Великої Британії Джеремі Ханта.