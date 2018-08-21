Глава МЗС Великої Британії: Brexit без угоди буде помилкою, яка надовго розколить Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Brexit за сценарієм, який не передбачає укладення угоди про подальшу співпрацю між Лондоном і Брюсселем, стане геостратегічною помилкою, яка на десятиліття розколить Європу. Таке попередження звучить в промові міністра закордонних справ Великої Британії Джеремі Ханта, з якою він виступить у вівторок в Інституті миру у Вашингтоні, повідомляє УНН з посиланням на матеріали МЗС Великої Британії.
“Однією з головних загроз європейській єдності міг би стати хаотичний Brexit без угоди. Британія в такій ситуації, звичайно, знайшла б шлях до процвітання, адже на протязі нашої історії ми стикалися і з багатьма більш серйозними викликами. Однак ризик, пов’язаний з сумбурним розлученням в протилежність дружнім зв’язкам, за які виступаємо ми, створив би розкол у відносинах між європейськими союзниками, на подолання якого треба було б багато поколінь, — наводить прес-служба британського МЗС витяги з промови Ханта. — Це стало б геостратегічною помилкою для Європи в той час, коли ми більш уразливі, ніж коли б то не було, так що, як я кажу представникам європейських урядів, прийшов час, щоб Європейська комісія, продемонструвавши широкий підхід, розглянула справедливі й конструктивні пропозиції, зроблені прем’єр міністром (Терезою Мей)”, — зазначає британське дипломатичне відомство.
Як повідомляв УНН, британський бізнесмен пожертвував 1 млн фунтів стерлінгів на другий референдум щодо Brexit.