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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Глава МИД Великобритании: Brexit без соглашения будет ошибкой, которая надолго расколет Европу

Киев • УНН

 • 7474 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Brexit по сценарию, не предполагающему заключения сделки о дальнейшем сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем, станет геостратегической ошибкой, которая на десятилетия расколет Европу. Такое предупреждение звучит в речи министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, с которой он выступит во вторник в Институте мира в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на материалы МИД Великобритании.

Глава МИД Великобритании: Brexit без соглашения будет ошибкой, которая надолго расколет Европу

“Одной из главных угроз европейскому единству мог бы стать хаотичный Brexit без сделки. Британия в такой ситуации, конечно, нашла бы путь к процветанию, ведь на протяжении нашей истории мы сталкивались и со многими более серьезными вызовам. Однако риск, сопряженный с сумбурным разводом в противоположность дружеским связям, за которые выступаем мы, создал бы раскол в отношениях между европейскими союзниками, на преодоление которого потребовалось бы много поколений, — приводит пресс-служба британского МИД выдержки из речи Ханта. — Это стало бы геостратегической ошибкой для Европы в то время, когда мы более уязвимы, чем когда бы то ни было, так что, как я говорю представителям европейским правительств, пришло время, чтобы Европейская комиссия, продемонстрировав широкий подход, рассмотрела справедливые и конструктивные предложения, сделанные премьер-министром (Терезой Мэй)”, — отмечает британское дипломатическое ведомство.

Как сообщал УНН, британский бизнесмен пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов на второй референдум по Brexit.

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