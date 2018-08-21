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Великобритания призвала ЕС обеспечить выполнение пакета санкций против РФ, учитывая судьбу Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение всеобъемлющего пакета санкций против России. Об этом говорится в речи министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, с которой он выступит во вторник в Институте мира в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на МИД страны.

Великобритания призвала ЕС обеспечить выполнение пакета санкций против РФ, учитывая судьбу Крыма

“Агрессивное и враждебное поведение России подрывает международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. Конечно, мы должны сотрудничать с Москвой, но мы также должны сказать прямо: внешняя политика России под руководством президента Путина сделала мир более опасным. И сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше, призывая Европейский союз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с США. Это подразумевает единогласную реакцию на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они ни происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма”, — приводит пресс-служба британского МИД выдержки из речи Ханта.

В ходе визита в Вашингтон Хант встретится со своим американским коллегой Майклом Помпео и другими членами администрации США, с которыми обсудит Иран, КНДР, Сирию, Йемен, мирный процесс на Ближнем Востоке и другие актуальные международные вопросы.

Как сообщал УНН, Brexit по сценарию, который не предусматривает заключение соглашения о дальнейшем сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем, станет геостратегической ошибкой, которая на десятилетия расколет Европу. Такое предупреждение звучит в речи министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

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