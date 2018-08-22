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Reuters: банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на 5 млрд долларов

Киев • УНН

 • 9262 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США в отношении России заморозил активы, связанные с РФ, на сумму около 5 млрд долларов. Об этом в среду сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Reuters: банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на 5 млрд долларов

“Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и имеющих отношение к России”, — приводятся в сообщении слова представителя банка.

По данным агентства, Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Как отмечает Reuters, из-за нейтрального статуса Швейцарии санкции против РФ там не действуют, однако по причине того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Соединенных Штатов.

Власти США с 22 августа намеревались ввести новые санкции в отношении России из-за возможной ее причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон, прежде всего, вводит запрет на поставку Москве продукции двойного назначения.

Кроме того, американские сенаторы 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает уже имеющиеся антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает “ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России”, ее “олигархов и государственных предприятий”, применение “санкций в отношении российского суверенного долга”. Также речь идет о “запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в РФ”.

Как сообщал УНН, США в рамках санкций заморозили сотни миллионов долларов российских активов.

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